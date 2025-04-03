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Fitch'ten "Kurtuluş Günü" uyarısı: 1909'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD' Başkanı Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" tarifesinin, gümrük vergilerini 1909'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardığını belirtti. Fitch gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını, tüketici fiyatlarını artıracağını ve ticaret savaşı risklerini yükselteceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Fitch'ten "Kurtuluş Günü" uyarısı: 1909'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
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Fitch'ten yapılan açıklamada, asgari yüzde 10'luk gümrük vergisi ve ABD'nin 57 ticaret ortağı için daha yüksek tarife oranları getirildiği anımsatılarak, "Kurtuluş Günü" tarifelerinin, geçen ay yayımlanan "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda varsayılan oranları keskin bir şekilde aştığına işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan tarihini "Kurtuluş Günü" olarak nitelendiriyordu.

Bu değişikliklerin ABD'nin yürürlükteki toplam tarife oranını yaklaşık yüzde 25'e çıkaracağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun mart ayında öngörülen yüzde 18'den önemli ölçüde büyük ve 1909'dan bu yana görülen en yüksek seviye olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD ekonomisinin 2025 yılı büyümesinin, beklenenden daha yüksek gümrük vergileri nedeniyle mart ayında öngörülen yüzde 1,7'den daha yavaş olacağı kaydedildi.

ABD'de tüketici güveni göstergelerinin, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmanın da etkisiyle keskin bir şekilde zayıfladığına işaret edilen açıklamada, ülkede tüketici harcamalarındaki büyümenin de yılın ilk iki ayında yavaşladığı aktarıldı.

Büyüme beklentileri kötüleşti

Açıklamada, tarife artışlarının ABD'de tüketici fiyatlarının yükselmesine ve şirket karlarının düşmesine neden olacağı ifade edilerek, "Yüksek fiyatlar reel ücretleri baskılayarak tüketici harcamalarını olumsuz etkilerken, düşük karlar ve politika belirsizliği de iş yatırımlarını olumsuz etkileyecektir. ABD hane halkının orta vadeli enflasyon beklentilerinde son dönemde görülen büyük artış bağlamında, tarifelerin mal fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın vadede daha fazla faiz indirimi konusunda daha temkinli olacağı anlamına gelmektedir. Bu etkilerin, ABD şirketlerinin yabancı rekabete karşı artan korumadan elde edebilecekleri faydalardan daha ağır basacağını düşünüyoruz." değerlendirmesi yapıldı. 

Dünyanın geri kalanı için büyüme beklentilerinin de özellikle Asya'da kötüleştiği bildirilen açıklamada, ticaret savaşı risklerine dikkat çekildi.

Açıklamada, bazı hükümetlerin zaman içinde ABD ile daha iyi ikili tarife anlaşmaları müzakere etmek için alana sahip olabileceği belirtilerek, "Buna karşılık, kilit ticaret ortaklarının misilleme yapma ihtimalinin güçlü olması, ABD'nin misilleme ticareti yapan ülkelere yönelik gümrük vergisi oranlarını daha da yükseltme ihtimaliyle birlikte, gerilimin daha da tırmanması riskini artırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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