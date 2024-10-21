  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch'ten Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini
Takip Et

Fitch'ten Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerini hızlandıracağını öngörüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch'ten Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini
Takip Et

Fitch Ratings'in açıklamasına göre, kuruluş, ECB'nin haziranda başladığı politika gevşeme döngüsünde faizi toplam 200 baz puan düşürerek 2025 sonu itibarıyla yüzde 2'ye kadar indireceğini tahmin ediyor.

ECB'nin 17 Ekim'de politika faizlerini 25 baz puan düşürerek mevduat faizini yüzde 3,25'e getirmesinin ardından, aralıktaki toplantıda 25 baz puan daha indirim bekleniyor.

ECB'nin 2025 boyunca ise mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere üçer aylık dönemlerde 25'er baz puanlık indirimlerle yıl genelinde 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Ancak hala yüksek seyreden ücret ve hizmet enflasyonu nedeniyle faizin 2025'in büyük bölümünde sıkı seviyede kalması bekleniyor.

Fitch Ratings, Avro Bölgesi için yüzde 2'yi nötr politika faizi ve gevşeme döngüsünde faizin muhtemel son noktası olarak görüyor.

Küresel Ekonomi
IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları başladı
IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları başladı
Fed yetkilisi Lorie Logan'dan 'kademeli' indirim çağrısı
Fed yetkilisi Lorie Logan'dan 'kademeli' indirim çağrısı
1970'ten bu yana 8 büyük borsa çöküşü yaşayan ABD ekonomisinde resesyon endişesi sürüyor
1970'ten bu yana 8 büyük borsa çöküşü yaşayan ABD ekonomisinde resesyon endişesi sürüyor
Scholz: Alman otomobil üreticileri Çin rekabetinden korkmamalı
Scholz: Alman otomobil üreticileri Çin rekabetinden korkmamalı
Avrupa'da yatırımlar azalıyor: Unicorn unvanı kayboluyor
Avrupa'da yatırımlar azalıyor: Unicorn unvanı kayboluyor
Goldman Sachs'tan Çin için 'zorunlu karşılık' tahmini
Goldman Sachs'tan Çin için 'zorunlu karşılık' tahmini