ABD'de mortgage başvurularında artış, faizde düşüş sürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 6 Aralık haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 5,4 artışla 225,5 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 4,1 düşüşle 154,9 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 27,2 gibi yüksek bir oranda artışla 634,0 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 puan daha azalarak yüzde 6,67 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları üst üste üçüncü haftada düştü. Başvurular yüzde 5,4 arttı ve bu artışın nedeni yeniden finansman faaliyetlerindeki yüzde 27,2'lik artış oldu; çünkü daha yüksek oranlara sahip borçlular ödemelerini düşürme şansına göre hareket etti." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 38,7 seviyesinden yüzde 46,8'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran değişmeyerek yüzde 6,12 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 43 puan gibi sert bir düşüşle yüzde 5,81 seviyesinde geriledi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 baz puan geriledi ve yüzde 6,79 oldu.