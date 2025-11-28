Goldman Sachs: ABD işgücü piyasasında zayıflama sinyalleri artıyor

Ekonomistler Manuel Abecasis ve Pierfrancesco Mei, işten çıkarmalardaki kalıcı artışın özellikle endişe verici olduğunu, çünkü işe alım oranlarının düşük seyretmesi nedeniyle işsizlerin iş bulmasının her zamankinden daha zorlaştığını ifade etti.

Challenger, Gray & Christmas tarafından açıklanan özel sektör işten çıkarma duyuruları, ekim ayında resesyon dönemleri dışında ulaşılan en yüksek seviyeye çıktı. Depolama alanındaki büyük işten çıkarma duyurusunun muhtemelen kısmen çift sayıldığı değerlendirilse bile, teknoloji, endüstriyel ürünler ve gıda sektörleri ekim ayındaki artışa en fazla katkı veren alanlar oldu.

Yaklaşık 10 yılın zirvesi

Goldman Sachs’ın gerçek zamanlı WARN bildirimi yani, işletmelerin kapanış ve işten çıkarmalar konusunda erken uyarı verdiği sistem de takibi de artış kaydetti. 2016’dan bu yana, pandemi dönemi hariç, en yüksek seviyeye ulaştı. Buna karşın, daha az oynak olan ilk işsizlik maaşı başvuruları düşük seviyelerde kalmaya devam etti.

Analizler, teknoloji şirketlerinin toplam WARN bildirimlerindeki artışta önemli pay sahibi olduğunu gösterirken, imalat, sağlık hizmetleri ve gıda-içecek sektörleri de dikkat çeken diğer alanlar olarak öne çıktı.

İşten çıkarmaların sebebi yapay zeka mı?

Goldman Sachs, mevcut verilerin işten çıkarmaların doğrudan yapay zekâdan kaynaklandığını kanıtlamadığını belirtti. S&P 500 şirketlerinin yalnızca küçük bir kısmı, büyük çaplı işten çıkarmaları doğrudan yapay zekâ ile ilişkilendirdi. Çoğu şirket operasyonların yeniden yapılandırılması ve verimlilik artışı gerekçelerine işaret etti.

Challenger ve WARN bildirimlerinin genellikle ilk işsizlik başvurularını yaklaşık iki ay önden işaret ettiğini belirten kurum, halka açık şirketlerin kazanç çağrılarının incelenmesiyle oluşturduğu yeni takip aracında da işten çıkarma söylemlerinin arttığını kaydetti. Kasım 2022’den bu yana teknoloji sektöründe yapay zekâ vurgusu hızla merkezi bir konuma gelirken, finans ve emlak gibi yapay zekâyı yoğun kullanan sektörlerde de 2025 itibarıyla bu tartışmaların belirgin şekilde güçlendiği bildirildi.