Goldman Sachs, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin Çin ekonomisi ve işgücü piyasası üzerinde önemli bir baskı yaratacağını belirtti.

“2025 ve 2026 yılları için reel GSYH büyüme tahminlerimizi, önceki tahminlerimiz olan %4,5 ve %4,0'dan sırasıyla %4,0 ve %3,5'e aşağı yönlü revize ediyoruz” diyen Goldman Sachs, "Başkan Trump'ın ek gümrük vergisi artışlarının marjinal etkisinin azalması muhtemel, ancak yüksek artışlar yine de ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Goldman Sachs, Pekin'in politika gevşemesini yoğunlaştırmasını bekliyor ve daha önce 40 baz puan olan politika faizi indirimlerinin şimdi 60 baz puan olacağını düşünüyor. Ayrıca, bu yıl “artırılmış mali açık” tahmininde 4,1 puanlık bir artışla GSYH'nin %14,5'ine yükselmesini bekliyor.

Goldman Sachs, “Ancak, bu önemli gevşeme önlemlerinin bile tarifelerin olumsuz etkilerini tam olarak telafi etmesi olası değildir” ifadelerini de kullandı.