Goldman Sachs, Çin'in büyümesinde yavaşlama bekliyor

Goldman Sach, ilk çeyrek GSYH ve Mart ayı faaliyet verilerinin piyasa beklentilerini genel olarak aşmasına rağmen, ikinci çeyrekte ardışık büyümenin düşmesini bekliyor.

Çin'in ihracatı, Mart ayında ABD gümrük vergilerinin artacağı korkusuyla artan sevkiyatlardan yararlandı ve GS, önceki ihracat ön yüklemesinin potansiyel geri ödeme etkilerinin 2Ç'de ekonomik büyüme üzerinde ağırlık oluşturacağını düşünüyor.

“Daha fazla politika gevşemesi için aciliyetin arttığına ve mali genişlemenin muhtemelen büyümeyi istikrara kavuşturmak için ağır yükün çoğunu kaldıracağına inanıyoruz” diyen Goldman Sachs, ancak bunun şiddetli dış şokları tamamen telafi etmek için yeterli olmayacağını da belirtti.