Goldman Sachs gelişmekte olan ülkelere işaret etti!

Goldman Sachs analistleri, gelişmekte olan piyasa tahvil getirilerinin daha da düşebileceği konusunda uyardı.

Goldman Sachs analistleri, gelişmekte olan piyasa tahvil getirilerinin daha da düşmesi için alan olduğunu belirtti. Analistler, 19 gelişmekte olan ekonomi için uzun vadeli 10 yıllık devlet tahvili getiri tahminlerini 2035'e kadar uzanan projeksiyonlarla yayınladı.

Bu tahminler, 10 yıllık devlet tahvili getirilerini Goldman Sachs ekonomistlerinin uzun vadeli büyüme ve enflasyon öngörülerine, politika faizi beklentilerine ve bir mali risk ölçütüne bağlıyor. Analistler, "Tahminlerimiz, gelişmekte olan piyasa devlet tahvili getirilerinin düşmek için daha fazla alanı olduğunu gösteriyor" dedi.

Bu tahmin, Goldman Sachs'ın çoğu büyük gelişmiş piyasa için orta vadede getirilerin yükseleceğini öngören uzun vadeli tahminlerinin aksine bir yönde oldu.

