Goldman Sachs'tan İngiltere için büyüme tahmini

Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin gelecek yıl %1,1 büyümesini ve enflasyonun 2026'da %2,3'e düşmesini bekliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) aralık ayında faiz indireceğini, ardından gelecek yılın ilk yarısında üç indirim daha yaparak politika faizini 2026 yazında %3'e düşüreceğini öngörüyor.

Avrupa baş ekonomisti Jari Stehn'a göre, Maliye Bakanı Reeves'in geçtiğimiz hafta açıkladığı bütçenin ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri nispeten mütevazı görünüyor. Hükümetin bütçe önlemlerinin, mali kurallarına karşı 21,7 milyar sterlinlik bir mali manevra alanı sağladığı tahmin ediliyor.

Goldman Sachs'ın Avrupa faiz stratejisi başkanı George Cole da bütçe açıklamasının ardından devlet tahvili getirilerindeki dalgalanmanın, revize edilmiş bir makroekonomik görünümden ziyade bütçe belirsizliğinden kaynaklandığını belirtti.

Cole, "Tahvil eğrisine fiyatlanan risk primi çok yüksekti, hala çok yüksek ve makro görünümden kopuk durumda," diye ekliyor. BoE'in faiz indirim eğilimini hiçbir şeyin bozmaması durumunda, tahvil getirilerindeki düşüşün devam edebileceğini ifade etti.

Goldman Sachs Araştırma, 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl sonunda %4,25'e ve 2026 sonunda %4'e düşeceğini tahmin ediyor.

