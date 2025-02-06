Hollanda'dan DeepSeek yasağı! ‘Casusluk eğilimli uygulama’ olarak tanımlandı

Hollanda'da Kamu Yayın Kuruluşu (NOS) haberine göre, Dijitalleşme ve Krallık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zsolt Szabo, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklandığını belirtti.

Casusluk eğilimli bir uygulama olarak tanımlandı

Yapay zeka uygulaması DeepSeek "casusluk eğilimli bir uygulama" olarak nitelendirilerek, bu nedenle kamu cihazlarında kullanımının yasaklandığı aktarıldı.

DeepSeek'in kullanım yasağının merkezi hükümet cihazları için geçerli olduğu ve yerel yönetimlerin çalışanlarına yönelik benzer bir kısıtlamayı kendilerinin getirebileceği duyuruldu.

Dikkatli ve temkinli kullanılması çağrısı yapıldı

Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumundan geçen hafta yapılan açıklamada DeepSeek'in dikkatli ve temkinli kullanılması çağrısında bulunulmuştu.

DeepSeek nedir?

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında, kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya, Avustralya, Tayvan ve Güney Kore DeepSeek hakkında benzer Hollanda ile benzer kararlar almıştı.