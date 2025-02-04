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Avustralya'dan DeepSeek'e yasak: Ulusal risk uyarısı yapıldı

Avustralya'da hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, "ulusal risk" olarak tanımladığı şeyleri yasaklamaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Avustralya'dan DeepSeek'e yasak: Ulusal risk uyarısı yapıldı
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Avustralya'da hükümete ait cihazlarda, Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımına yasak getirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Deepseek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı.

Tony Burke: Hükümete yönelik barındırdığı riskler barındırıyor

Burke, ülkesinin "ulusal risk" olarak tanımladığı şeyleri yasaklamaktan çekinmeyeceğini, bu yasağın, uygulamanın ait olduğu ülkeden dolayı değil, hükümete yönelik barındırdığı riskler nedeniyle getirildiğini söyledi.

Kişisel cihazlarda yasak uygulanmayacak

Karara göre, DeepSeek'in hükümet cihazlarında kullanımına yasak getirilirken kamu çalışanları uygulamayı kişisel cihazlarında kullanabilecek.

Öte yandan kamu kurumlarının, "uygulamanın bütün cihazlardan silindiğine dair" raporu İçişleri Bakanlığına iletmeleri gerekiyor.

Yasak ulusal güvenlik ve istihbarat ajansları tavsiyesi ile getirildi

Haberde, hükümetin bu yasağı, ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek hakkında "Avustralya hükümetine karşı çok büyük bir risk barındırdığına" yönelik tavsiyesine istinaden koyduğu ifade ediliyor.

DeepSeek nedir?

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü. 

Dünya çapında, kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu. 

ABD Donanması, Texas eyaleti ve İtalya, DeepSeek hakkında Avustralya ile benzer kararlar almıştı.

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