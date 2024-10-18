IMF Başkanı Georgieva: Henüz kutlama zamanı değil

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yüksek borç ve düşük büyümenin küresel ekonominin önündeki en büyük engeller olmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Georgieva, CNBC'ye verdiği röportajda küresel ekonomik toparlanmada kayda değer bir ilerleme kaydedilmiş olsa da hükümetlerin borçlanmaya fazlasıyla alıştığını ve "anemik büyümenin" bu borcu ödemenin zorluklarını arttırdığını söyledi.

Zorluklar: Düşük büyüme, yüksek borç

"Henüz kutlama zamanı değil" diye konuşan Georgieva, "Önümüzdeki zorluklara baktığımızda, en büyüğü düşük büyüme, yüksek borç. İşte bu noktada daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız" dedi.

Georgieva büyük merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çalışmalarını takdir ederken, elde edilen başarıların evrensel olmadığını ve bazı ekonomilerin yüksek fiyatlarla mücadele etmeye devam ettiğini, bunun da sosyal ve siyasi hoşnutsuzluğu arttırdığını kaydetti.

"Büyük ekonomiler gerçekten iyi iş çıkardılar"

Georgieva, "Başarılı olan büyük ekonomiler gerçekten iyi iş çıkardılar ve dünyada enflasyonun hala bir sorun olduğu cepler var. Yüksek fiyatların etkisi devam ediyor ve bu durum birçok ülkede birçok insanın kendini daha kötü ve öfkeli hissetmesine neden oluyor" diye konuştu.

Bu yorumlar, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun 2024 yıllık toplantıları için önümüzdeki hafta Washington DC'de bir araya gelmeye hazırlandıkları sırada geldi. Toplantıda dünya ekonomisinin görünümü, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yeşil enerjiye geçiş gibi konular ele alınacak.

Uluslararası ticaret "büyümenin motoru" olmayacak

Georgieva, uluslararası ticaretin artık bir zamanlar olduğu gibi "büyümenin motoru" olmayacağı uyarısında bulunarak birçok ekonomi arasında kısıtlayıcı politikaların yaygınlaştığına dikkat çekti. ABD ve Avrupa Birliği, Pekin'in adil olmayan ticaret uygulamaları olarak gördükleri Çin'e karşı bir dizi cezalandırıcı gümrük vergisi uygulamak üzere harekete geçti.

Georgieva, "Amerika Birleşik Devletleri'nde ve aynı zamanda başka yerlerde gördüğümüz şey, küreselleşmenin kendileri için işe yaramadığını, işlerinin kaybolduğunu, topluluklarına katılım sağlanmadığını düşünen ve çoğunlukla pandeminin ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının etkisine dayanan güvenlik gerekçeleriyle endişelenen insanların ulusal güvenlik önceliklerini listenin üst sıralarına çıkaran baskılarıdır" dedi.