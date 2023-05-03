IMF: Orta Doğu ve Orta Asya'da ekonomiler yavaşlayacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu ve Orta Asya'daki ekonomilerin bu yıl yavaşlayacağını ve yüksek enflasyonun pandemi sonrası kazanımları aşındıracağını açıkladı.

IMF'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporuna göre, bu yavaşlamanın nedenleri arasında artan enerji maliyetleri ve yükselen gıda fiyatları yer alıyor.

Raporda, Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleri ve bölgedeki diğer ülkelerin petrole bağımlı ekonomileri artan ham petrol fiyatlarının faydalarını görürken, Pakistan gibi diğer ülkelerin geçen yaz yaşanan sel felaketinden sonra veya ekonomik sıkıntıların kötüleşmesi nedeniyle büyüme oranlarının düştüğü belirtildi.

IMF'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Orta Doğu ve Orta Asya'daki reel GSYİH büyümesinin geçen yılki yüzde 5.3'ten 2023'te yüzde 2.9'a düşeceği ve 2024'te yüzde 3.5'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki büyüme, bir yıl önceki yüzde 5.3'ten 2023'te yüzde 3.1'e, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde geçen yılki yüzde 4.8'den yüzde 4.2'ye düşecek.