IMF’den 100 trilyon dolarlık kamu borcu uyarısı!

Uluslararası Para Fonu (IMF), maliye politikasına ilişkin son raporunda, küresel kamu borcunun bu yıl küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 93'üne ulaşmasını ve 2030 yılına kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşmasını beklediğini söyledi- Covid-19 salgını vurmadan önceki 2019 yılına göre yüzde 10 puan daha yüksek.

IMF'nin Mali İşler Departmanı Direktör Yardımcısı Era Dabla-Norris raporun yayınlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Küresel kamu borcu çok yükseki. Borç yükünün- ya da borç görünümünün- beklenenden daha kötü olabileceğine inanmak için çok iyi nedenler var” dedi.

Dabla-Norris, iklim değişikliği, aşırı iyimser borç tahminleri ve büyük miktarlarda tanımlanamayan borç olasılığı gibi sorunları ele almak için mevcut harcama baskılarına işaret ederek, "Sonuç olarak, ülkelerin mali evlerini düzene sokmalarının zamanı geldi” diye konuştu.

“Borç riskleri artırabilir”

IMF raporu, borç projeksiyonlarına yönelik riskleri değerlendirmek için yeni bir “risk altındaki borç” yaklaşımı getiriyor.

En kötü senaryoda, küresel kamu borcunun 2026 yılına kadar GSYH'nin yüzde 115'ine ulaşabileceği tahmin edilirken, bu oran IMF'in temel tahmininden neredeyse 20 puan daha yüksek oldu.

Rapor, “küresel faktörlerin ülkeler arasında devlet borçlanma maliyetlerindeki dalgalanmaları giderek daha fazla yönlendirdiğini” ortaya koyarak, kilit ülkelerdeki yüksek borç seviyelerinin diğerleri için “devlet getirilerinin oynaklığını ve borç risklerini artırabileceğini” öne sürdü.

Küresel borcu kontrol almak zorlaştı

IMF, birçok ekonomide ılımlı seyreden enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün, ülkelerin mali tamponlarını yeniden inşa etmeleri için “uygun” bir zaman olduğunu belirterek, mali sıkılaştırmanın etkisini absorbe etmek için eskisinden “daha iyi bir konumda” olduklarını da sözlerine ekledi.

IMF, küresel kamu borcunu tekrar kontrol altına almak için gereken mali ayarlamanın boyutunun ortalama olarak GSYH'nin yüzde 3.0 ila 4.5'i arasında olduğunu ve bunun geçmiş ayarlamaların neredeyse iki katı olduğunu söyledi.