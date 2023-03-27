IMF'den çağrı: Risklere karşı dikkatli olun

ABD'de banka iflasları ile başlayan finansal kriz ortamanının ardından, gelişmiş ekonomilerin aldığı tedbirlerin piyasada kısmen bir dinginliğe yol açtığını belirten Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Kristalina Georgieva, alınan tedbirlere rağmen finansal istikrara yönelik risklerin arttığını ve teyakkuz halinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

IMF başkanı, pandemi, Ukrayna'daki savaş ve parasal sıkılaştırmadan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle global büyümenin yüzde 3'ün altına ineceğin 2023'ün bir başka zorlu yıl olacağı görüşünü yineledi. Georgieva, Çin'in 2023'te yüzde 5.2'lik tahmini GSYİH büyümesiyle güçlü ekonomik toparlanmasının dünya ekonomisi için biraz umut verdiğini ve Çin'in 2023'te küresel büyümenin yaklaşık üçte birini oluşturmasının beklendiğini söyledi. IMF, Çin'de GSYİH büyümesindeki her 1 puanlık artışın, diğer Asya ekonomilerinde büyümede 0.3 puanlık bir artışa yol açtığını tahmin ediyor.