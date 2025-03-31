IMF'nin danışacağı dokuz isimden biri Türk ekonomist oldu!

Türkiye’nin Daron Acemoğlu’ndan sonra onun da öğrencisi olan, kalkınma, büyüme ve gelişme alanlarındaki önemli ekonomistlerinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’e küresel alanda prestijli bir görev verildi.

Dünya Para Fonu (IMF) danışma kurulunda Akçiğit de yer aldı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, girişimcilik ve büyüme konusunda bir danışma kurulu oluşturduklarını açıklarken, kurulda dünyadan 9 önemli isim yer aldı. Akçiğit’in yanı sıra kurulda yer alacak isimler şu şekilde oldu:

- Reema Bandar Al-Saud, Suudi Arabistan Krallığı ABD Büyükelçisi

- Marc Benioff, Salesforce CEO'su ve Kurucu Ortağı

- Ana Botín, Banco Santander İcra Kurulu Başkanı

- Natarajan Chandrasekaran, Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı

- Margherita Della Valle, Vodafone İcra Kurulu Başkanı

- Tony O. Elumelu, Heirs Holdings Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

- Robert Smith, Kurucu, Vista Equity Partners Başkan ve CEO’su

- Federico Sturzenegger, Arjantin Deregülasyon ve Devlet Dönüşümü Bakanı.

Danışma kurulu, yaklaşık her üç ayda bir Chatham House tarafından kuralları belirlenmiş bir şekilde toplantılar yapacak. Kurulda yapılacak görüşmeler, IMF'nin gündemini ve verimlilik artışına yönelik makroekonomik ve mali politikaları teşvik etmeyi amaçlayan politika araştırmalarını bilgilendirecek. Üyeler, daha güçlü orta vadeli ekonomik beklentileri destekleyecek.

Ufuk Akçiğit kimdir?

Ufuk Akçiğit, 1980 tarihinde Almanya’da doğduktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Bursa’ya geri dönerek ilkokulu burada tamamladı. Anadolu liseleri sınavlarında Ankara Anadolu Lisesi’ni kazanan Akçiğit, ortaokul ve lise eğitimini yatılı okudu.

Üniversite sınavlarında Türkiye 26.sı olan Akçiğit, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü burslu kazandı.

2003 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesini almasının yanında Koç Üniversitesi Rektör Özel Ödülü’nü de kazanan ünlü ekonomist, mezuniyeti sonrası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Harvard, Stanford, Chicago, Stanford ve Yale Üniversitelerinin hepsinden kabul alarak lisansüstü eğitimi için tercihini MIT’den yana kullandı. MIT’de Daron Acemoğlu’ndan danışmanlık alan Ufuk Akçiğit, 2009 yılında “Sanayi Politikası ve Ekonomik Büyüme” konulu tezi ile doktora derecesi aldı.

2009 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olan Akçiğit, 2015 yılında Chicago Üniversitesi’ne geçti. 201’de Doçent ve 2019’da da Profesörlük unvanını kazandı.

2016’da lisans eğitimini tamamladığı Koç Üniversitesi’nden Seçkin Araştırma Görevlisi unvanı alan Akçiğit, 2019’da Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü’nün de sahibi oldu.

2019’da Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülüne, 2021’de John Simon Guggenheim Bursu ve Ekonometri Topluluğu (Econometric Society) üyeliğine, 2022’de Almanya’da Kiel Enstitüsü’nden Küresel Ekonomi Ödülü’ne ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Ufuk Akçiğit, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (National Bureau of Economic Research-NBER), Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (Center for Economic Policy Research-CPER), Brookings Enstitüsü, Halle Enstitüsü, Rimini Ekonomik Analiz Merkezi üyeliklerine sahiptir.