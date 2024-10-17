İngiltere hisse satışlarında sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek

Times gazetesinin haberine göre, 30 Ekim'de yapılacak bütçe açıklaması merakla beklenirken, İngiltere’de hisse senedi ve varlık satışlarından sağlanan kazançlarda ödenecek vergi oranının artırılması bekleniyor.

İkinci konutların satışından alınan sermaye kazancı vergisi oranlarının artmayacağı belirtilirken, sermaye kazancı rejimindeki bazı mevcut kolaylıkların gelir artırmaya yardımcı olmak için kesileceği belirtildi.

Yüksek gelirli vergi mükellefleri için mevcut sermaye kazancı vergisi oranı, varlığın türüne bağlı olarak yüzde 20 ila yüzde 28 arasında değişmektedir. Hisse senedi satışlarında bu oran yüksek gelirliler için halen yüzde 20.

Bu hafta başında Başbakan Keir Starmer, bu ayki bütçede sermaye kazancı vergisi oranının yüzde 39'a kadar yükseltileceği yönündeki spekülasyonların asılsız olduğunu söyledi.