İngiltere imalat sektöründe gerileme devam etti

Fabrikalar arasındaki faaliyetin bir ölçüsü olan S&P Global Birleşik Krallık imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) son okuması, Nisan ayındaki 45.4'e kıyasla Mayıs ayında 46.4 oldu.

Şubat ayından bu yana en yüksek değer olmakla birlikte büyüme için gerekli olan 50 eşik değerinin altında kalmıştır. Mayıs ayı için geçici PMI rakamı 45,1 olarak açıklanmıştı.

Yeni siparişler, üretim ve ihracattaki daralma oranları azalırken, anketi derleyen S&P Global imalatçılar için ortamın hala zorlu olduğunu söyledi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, "Mayıs ayı PMI verileri, Birleşik Krallık imalatının çalkantılı piyasa koşulları, ticari belirsizlikler, düşük müşteri güveni ve vergi kaynaklı artan ücret maliyetleri gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor" dedi.

Mayıs ayındaki üretim düşüşü, yurtiçi ve yurtdışından gelen talebin düşmesi nedeniyle yeni iş alımının azalmasına bağlandı.

İhracat siparişlerindeki düşüş esas olarak ABD ve Avrupa'dan gelen zayıf taleple bağlantılıdır.

Anket, imalatçıların %49'unun önümüzdeki yıl üretimde artış beklediğini gösterirken, bu oran Nisan ayındaki %44'ün biraz üzerinde gerçekleşti.