İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi, gösterge konumdaki Banka Faiz Oranını %5.25'te tutma kararını 4'e karşı 5 oyla aldı. BoE, Aralık 2021'den bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini arttırmadı.

PPK üyelerinden Jon Cunliffe, Megan Greene, Jonathan Haskel ve Catherine Mann - faizlerin %5,5'e yükseltilmesi yönünde oy kullanırken, aralarında Başkan Andrew Bailey'in de aralarında olduğu 5 üye faizin değiştirilmemesi yönünde oy verdi.

PPK toplantısı sonrası yapılanı açıklamada, "Sıkılaştırılmış para politikasının işgücü piyasası ve daha genel olarak reel ekonomideki ivme üzerinde bazı etkileri olduğuna dair artan işaretler var" ifadelerine yer verildi.

Temmuz-Eylül dönemine ilişkin ekonomik büyüme tahminini Ağustos ayındaki %0,4'lük tahmininden sadece %0,1'e indirdi ve konut piyasasındaki zayıflığın açık işaretlerine dikkat çekti. BoE, yılın geri kalanı için büyümenin önceki tahminlerden daha zayıf olacağını söyledi.

Merkez bankası için büyük bir endişe kaynağı olan işçi ücretlerindeki rekor büyümenin, işgücü piyasasının diğer önlemleri tarafından desteklenmediğini kaydeden BoE, politika yapıcılarının yakında yavaşlamasını beklediğini öne sürdü.

BoE, "TÜFE enflasyonunun, petrol fiyatlarından kaynaklanan yukarı yönlü baskının yenilenmesine rağmen, daha düşük yıllık enerji enflasyonunu yansıtarak yakın vadede önemli ölçüde daha da düşmesi bekleniyor" dedi.

Ancak hizmet enflasyonunun yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti.

PPK, ihtiyaç duyulması halinde borçlanma maliyetlerini tekrar yükseltmeye hazır olduğu mesajını yineledi. Yapılan açıklamada, "Enflasyonist baskıların daha kalıcı olduğuna dair kanıtlar olması halinde para politikasında daha fazla sıkılaştırma gerekli olacaktır" denilen açıklamada, Ağustos ayında %6,7 olan enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için para politikasının "yeterince uzun süre yeterince kısıtlayıcı" olacağı yönündeki rehberlik tekrarlandı.

Başkan Bailey de yaptığı açıklamada, enflasyondaki son düşüşü ve BoE'nin enflasyonun düşmeye devam edeceği yönündeki tahminlerini memnuniyetle karşıladı. "Ancak rehavete yer yok" diye konuşan Bailey, "Enflasyonun normale döndüğünden emin olmamız gerekiyor ve bunu yapmak için gerekli kararları almaya devam edeceğiz" dedi.

PPK, küresel mali kriz ve koronavirüs pandemisi boyunca ekonomiyi yönlendirmeye çalışırken merkez bankasının son on buçuk yılda edindiği devasa devlet tahvili stokunu küçültme programının hızını artırmayı kabul etti.

BoE, yatırımcıların da beklediği üzere, Ekim'den başlayarak stokların önümüzdeki 12 ay içinde 100 milyar sterlin azaltılarak toplam 658 milyar sterline düşürüleceğini ve bunun geçen yılki 80 milyar sterlinlik azaltımdan daha hızlı olacağını da belirtti.