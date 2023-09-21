Morgan Stanley, petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

Morgan Stanley, özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerinin ardından piyasanın birkaç çeyrek boyunca arzın altında kalabileceğini öngörerek, Brent petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.

Morgan Stanley, dördüncü çeyrek için Brent petrol tahminini varil başına 82,5 dolardan 95 dolara çıkardı.

Kurum, 2024'ün ilk çeyreği için görünümünü 12,5 dolar artırarak 92,5 dolara, ikinci çeyrek için 10 dolar artırarak 90 dolara, üçüncü çeyrek için 7,5 dolar artırarak 87,5 dolara ve dördüncü çeyrek için 5 dolar artırarak 85 dolara yükseltti.