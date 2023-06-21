İngiltere'de kamu borcu GSYİH'yi aştı

Kamu sektörü borçlanmasının mayıs ayında iki katına çıkmasının ardından Birleşik Krallık'ın borcu 1961 yılından bu yana ilk kez gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 100'ünün üzerine çıktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada net devlet borcunun geçen ay GSYH'nin yüzde 100.1'ine ulaştığını ve bu rakamın Mart 1961'den bu yana ilk kez yüzde 100'ü aştığını belirtti.

Artış, büyük ölçüde sosyal güvenlik yardımları ve enerji destek programlarının maliyeti nedeniyle kamu sektörü net borçlanmasının mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 10,7 milyar sterlin daha fazla olarak 20 milyar sterline ulaşmasının ardından geldi.

Bu rakam, aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1993 yılından bu yana mayıs ayında gerçekleşen en yüksek ikinci borçlanma rakamı oldu. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 19,5 milyar sterlin olacağı yönündeydi.

Financial Times’a konuyla ilgili konuşan Capital Economics Ekonomisti Ruth Gregory, İngiltere Maliye BakanıJeremy Hunt'a atıfta bulunarak, "Mayıs ayının zayıf kamu maliyesi rakamları, şansölyenin mali kurallarını yerine getirirken seçim öncesi büyük vergi indirimlerini açıklama kabiliyeti konusunda daha fazla şüphe uyandırıyor" dedi.

İngiliz Bakan Hunt ise hükümetin "Bu yıl enflasyonu yarıya indirmek, ekonomiyi büyütmek ve borcu azaltmak amacıyla defterleri dengelemek için zor ama gerekli kararlar aldığını" söyledi.

Bu arada çarşamba günü açıklanan veriler enflasyonun beklendiği gibi düşmediğini ve geçen ay yüzde 8,7'de kaldığını gösterdi.