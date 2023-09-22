İngiltere'de perakende satışlar beklentileri karşılamadı

İngiltere'de perakende satışları, bir önceki ay satışları azaltan yağışlı havanın ardından gıda mağazalarının toparlanmasının etkisiyle Ağustos ayında yükseldi. Ancak artış beklentilerin gerisinde kaldı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, perakende satış hacmi Temmuz ayındaki %1,1'lik düşüşün ardından aylık bazda %0,4 artış gösterdi. Ekonomistler ise yüzde 0,5'lik artış bekliyorlardı.

Ağustos ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 düştü.

Akaryakıt hariç perakende satışlar da Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 1,4 düşüş oldu.