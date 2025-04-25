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İngiltere’de perakende satışlar sürpriz yaptı: Sterlin kımıldamadı

İngiltere'de perakende satışlar beklenmedik şekilde arttı. Sürpriz perakende satış verisi İngiliz sterlini çok fazla hareket getirmedi.

Haber Merkezi
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İngiltere’de perakende satışlar sürpriz yaptı: Sterlin kımıldamadı
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Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS)yaptığı açıklamaya göre, İngiltere'de perakende satış hacmi mart ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 0,4 arttı.

Perakende satışlarda yıllık bazda artış yüzde 2,6 oldu.

Ekonomistler aylık bazda yüzde 0,4'lük bir düşüş ve yıllık yüzde 1,6 artış bekliyorlardı.

Akaryakıt hariç satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,3 arttı.

Sterlin çok fazla hareket etmedi

Sterlin, İngiltere'de beklentileri aşan son perakende satış verilerinin ardından bile çok az hareket etti.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre perakende satışlar mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Ekonomistler yüzde 0,4'lük bir düşüş bekliyordu.

Ebury'den Phil Monkhouse bir notta, sıcak havanın giyim ve diğer gıda dışı satışları artırmasıyla tüketici harcamalarının devam eden ekonomik baskılara rağmen mart ayında dirençli kaldığını söyledi. "Ancak, ABD gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik görünümü gölgeliyor ve son birkaç ayda gördüğümüz tüketici harcamaları çılgınlığının üzerine soğuk su dökebilir” ifadelerini de kullandı.

Euro, veri öncesindeki 0,8535 seviyesine kıyasla yüzde 0,1 düşerek 0,8532'ye geriledi. Ancak, sterlin daha güçlü bir dolar karşısında yüzde 0,35 düşerek 1,3294'ten işlem görüyor.

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