İran ilk 3 ayda altın ithalatı 3 kat artırdı

İran, 3 ayda 6,6 ton külçe altın ithal etti. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 2 tona seviyesindeydi

İmam Humeyni Havalimanı Gümrüğü, bu yılın ilk aylarında ithal edilen külçe altının yüzde 91'inden fazlası için birincil giriş noktası olarak ortaya çıktı.

Bu artış, İran hükümetinin 2022 yılının sonlarında yaptırımların etkisini hafifletme stratejisinin bir parçası olarak altın ithalatını kolaylaştırma ve işletmelerin hükümete karşı ihracatla ilgili döviz yükümlülüklerini yerine getirmek için altın kullanmalarına izin verme kararını takip ediyor.