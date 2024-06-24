Çin'in bütçe gelirleri ilk 5 ayda azaldı

Genel kamu bütçesi ve hükümet fonları bütçesini içeren toplam gelirler de Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 4,1 düşerek 11,36 trilyon yuan (1,6 trilyon dolar) oldu. Bu, Şubat 2023'ten bu yana görülen en sert düşüş.

İki hesap altındaki toplam harcama ilk beş ayda yıllık bazda yüzde 2,2 düşüşle 13.61 trilyon yuan oldu.

Yavaşlayan ekonomik büyümenin vergi gelirlerini azaltması ve emlak piyasasında uzun yıllardır devam eden gerilemenin arsa satışlarından elde edilen geliri azaltması nedeniyle hükümetin bütçesi zorlanıyor. Yerel yetkililer, konut krizinin yol açtığı mali açığı kapatmaya çalışırken, onlarca yıl öncesine dayanan vergiler için şirketlerin peşine düşme konusunda daha agresif hale geldi.