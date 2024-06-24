"Moodys'in Japonya'ya negatif not verme olasılığı düşük"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Japonya analisti Christian Guzman, hükümetin gelecek mali yılda faiz dışı bütçe dengesi hedefini tutturamaması halinde bile Japonya'ya negatif not verme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Guzman, 2025 mali yılı bütçe hedefine ulaşılmasını beklemediğini, ancak başarısızlığın negatif bir derecelendirme eylemini tetiklemeyeceğini söyledi.

De Guzman, "Eğer bu taahhütten vazgeçerlerse ve ardından mali açıkta gerçek bir bozulma ve çok daha yüksek borca yol açan önemli bir kötüleşme görürsek, sanırım notun temellerini incelemek zorunda kalırız" dedi.

De GuzmanReuters'a verdiği röportajda, "Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) normalleşme konusunda çok kademeli bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz. Bu, onların (hükümetin) faiz oranlarının bir noktada daha da yükselebileceği bir zamana hazırlanmak için mali ayarlarını yapmak için biraz zamanları olduğu anlamına geliyor. Bunun bir ya da iki yıl içinde gerçekleşeceğini düşünmüyoruz" dedi.