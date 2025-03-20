İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürdü.

İsviçre Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "SNB politika faiz oranını 0,25 puan düşürerek %0,25'e indiriyor. Yeni politika faizi yarından, 21 Mart 2025'ten itibaren geçerli olacaktır. Bankaların SNB nezdinde tuttukları vadesiz mevduatlara belirli bir eşiğe kadar SNB politika faizi üzerinden, bu eşiğin üzerinde ise %0 oranında ödeme yapılacaktır. SNB ayrıca gerektiğinde döviz piyasasında aktif olmaya istekli olmaya devam etmektedir" dedi.

"Bugünkü faiz ayarlamasıyla SNB, düşük enflasyonist baskı ve enflasyona yönelik artan aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında parasal koşulların uygun kalmasını sağlamaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklammada, durumun yakından izlenmeye devam edileceği ve enflasyonun orta vadede fiyat istikrarıyla tutarlı bir aralıkta kalmasını sağlamak için gerekirse para politikasını ayarlanacağı vurgulandı.