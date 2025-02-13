İsviçre’de enflasyon yaklaşık 3 yılın en düşüğüne indi

İsviçre'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 0,4'e gerileyerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi ve beklentilere paralel olarak İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirimi için daha fazla alan yarattı. Aralık ayında İsviçre'de yıllık enflasyon yüzde 0,6 olarak gerçekleşmişti.

Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ocak ayında fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında düşerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Enflasyon oranını yüzde 0 ila yüzde 2 arasında hedefleyen SNB, gerekirse gösterge borç verme oranını negatif bölgeye taşıyabileceğini söylemişti.

Aralık ayındaki toplantısında oranı 50 baz puan düşürerek yüzde 0,5'e indiren SNB'nin mart ayındaki bir sonraki kararında borçlanma maliyetlerini daha da düşürmesi bekleniyor.

VP Bank Group baş ekonomisti Thomas Gitzel, meselenin SNB'nin kilit faiz oranını sıfıra indirip indirmeyeceği değil, bunu gelecek ay gibi kısa bir sürede yapıp yapmayacağı olduğunu söyledi.

“Asıl büyük soru, sıfır sınırına ulaşıldığında para politikasının nasıl görüneceği” diyen Gitzel, SNB'nin negatif faiz oranlarını takip edebileceğini ve döviz piyasasına müdahale etme seçeneğine sahip olduğunu belirtti.

Gitzel,“Ancak, faiz oranları sıfıra ulaştığında, SNB daha uzun bir süre için duraklayabilir ve enflasyonist gelişmeleri gözlemleyebilir. İkinci senaryo muhtemelen en olası senaryodur” dedi.