Japon firmalardan 2,7 milyar dolarlık çip yatırımı

Japon elektronik üreticisi firmaların ortak açıklamasına göre, Toshiba ve Rohm, yarı iletken malzemeleri sektörüne müşterek yatırım hedefliyor. 388,3 milyar yenlik ortak yatırım kapsamında firmaların, İşikawa ve Miyazaki eyaletlerinde bulunan çip üretim tesislerindeki imalat hacmi yükseltilecek.

Yatırımda, Japonya hükümetinin, istikrarlı yarı iletken tedarikine yönelik destekleyici tutumundan faydalanılacak.

Söz konusu yatırım hacminden 129,4 milyar yenlik finansman dilimi, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca (METI) sübvanse edilecek.

METI Bakanı Nişimura Yasutoşi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lider çip üreticisi olma rotasında ilk adım olacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.