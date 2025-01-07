Japon yeni, ABD doları karşısında zayıfladı

Japon yeni, bu sabah Asya'da ABD doları karşısında zayıfladı. ABD sabit getirili varlıklarının cazibesi ve dolara olan talebi sürdürecek olan Hazine getirilerinin yüksek kalacağı beklentisi Japon yeninin zayıflamasında etkili oldu.

RBC Capital Markets'tan Alvin T. Tan, “Dolar/yen, ABD tahvil getirileriyle daha yakından bağlantılı olmaya devam ediyor ve bunlar iyi destekleniyor. 10 yıllık getiri yüzde 4,6'nın üzerinde seyrediyor ve bugün ve yarın yapılacak Hazine tahvil ihalelerinin getiriler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürmesi bekleniyor” dedi.

Dolar/yen, daha önce Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek gün içi seviyesi olan 158,42'ye dokunduktan sonra yüzde 0,37 artışla 158,21 seviyesinde işlem görüyor.