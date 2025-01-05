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Biden "ulusal güvenlik için kritik" dedi, US Steel'in Japon şirkete satışını engelledi

ABD Başkanı Joe Biden, Nippon Steel'in çelik üreticisi U.S. Steel'i 14,9 milyar dolara satışını engelledi. Gerekçe olarak kritik tedarik zincirlerinin korunmasını ve ulusal güvenliğin savunulması gösterildi. Kararın ardından U.S. Steel hisseleri yüzde 6'dan fazla düşerken, şirketler Biden'ın kararını "yasadışı" olarak nitelendirip hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Biden "ulusal güvenlik için kritik" dedi, US Steel'in Japon şirkete satışını engelledi
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ABD Başkanı Joe Biden, önerilen anlaşmanın ABD'deki en büyük çelik üreticilerinden birini yabancı kontrolüne sokacağını ve ülkenin kritik tedarik zincirleri için risk yaratacağını söyledi.

U.S. Steel hisseleri cuma günü başkanın duyurusunun ardından %7'den fazla düşüşle açıldı.

Başkan Joe Biden, cuma günü Japonya'nın Nippon Steel şirketinin U.S. Steel'i devralmasını resmen engelleyerek, bir asırdan uzun süredir yerli mülkiyette olan bir endüstriyel ismi ABD'nin elinde tutma sözünü yerine getirdi.

Biden, Nippon'un önerdiği 14,9 milyar dolarlık devralmanın ABD'deki en büyük çelik üreticilerinden birini yabancı kontrolüne sokacağını ve ülkenin kritik tedarik zincirleri için risk yaratacağını söyledi.

"Ulusal güvenlik için kritik"

Biden yaptığı açıklamada, "Bugünkü eylem, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenliğimiz için kritik olan sektörlerde merkezi bir rol oynamaya devam etmesini sağlamak da dahil olmak üzere, ABD ulusal güvenliğini savunmak için Başkan olarak bana sunulan tüm yetkileri kullanma konusundaki sarsılmaz kararlılığımı yansıtıyor" dedi.

U.S. Steel'in hisseleri, başkanın duyurusundan sonra %6'dan fazla düştü. Biden'ın eylemi, ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi tarafından anlaşmanın aylarca süren incelemesinin ardından geldi.

U.S. Steel ve Nippon, Cuma günü yaptıkları ortak açıklamada Biden'ın kararını "yasadışı" olarak eleştirdi. Beyaz Saray'ı, başkanın siyasi gündemini ilerletmek için inceleme sürecini manipüle etmekle suçladılar. Şirketler, haklarını korumak için "tüm uygun eylemleri" yapacaklarını dyurdular.

Sendika satışı karşı çıkıyordu

United Steelworkers sendikası, Aralık 2023'te duyurulduğu günden itibaren Nippon tarafından devralınmaya şiddetle karşı çıktı. Biden, Mart 2024 gibi erken bir tarihte satışı engelleme niyetinde olduğunun sinyalini vermiş ve United Steelworkers'ın anlaşmaya karşı çıkmasını desteklemişti.

United Steelworkers International Başkanı David McCall, Cuma günü yaptığı açıklamada Biden'ın kararını övdü. Sendika patronu, Nippon'a "onlarca yıldır ürünlerini pazarımıza satarak yerel endüstrimizi baltalamak için çalışan bir seri ticaret hilekarı" olarak saldırdı.

McCall, "U.S. Steel'i satın almasına izin vermek, ona ticaret sistemimizi içeriden ve bu süreçte daha da istikrarsızlaştırma, kendi ulusal güvenlik ve kritik altyapı ihtiyaçlarımızı karşılama yeteneğimizi tehlikeye atma fırsatı sunacaktı" dedi.

Trump'ta anlaşmaya karşı

Başkan seçilen Donald Trump da anlaşmaya karşı çıktı.

Biden'ın satışı engelleme kararı, Japonya gibi sadık müttefiklerin bile büyüyen korumacı dalgaya karşı bağışık olmadığını gösteriyor. Tokyo, Washington'ın Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki hırslarını kontrol altında tutma çabalarının merkezinde yer alıyor.

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