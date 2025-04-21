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Japonya Başbakanı: Duruşumuzu ABD'ye iletmeye devam edeceğiz

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba yaptığı açıklamada Tokyo'nun 2019 yılında ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasını feshetme gibi bir planı olmadığını ancak anlaşma ile Başkan Donald Trump'ın son otomobil tarifeleri arasındaki tutarsızlık nedeniyle “ciddi endişelerini” dile getirmeye devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Japonya Başbakanı: Duruşumuzu ABD'ye iletmeye devam edeceğiz
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Trump'ın başkan olarak ilk döneminde ABD ve Japonya, 2019 yılında ABD tarım ürünleri, Japon makine aletleri ve diğer ürünlere yönelik gümrük vergilerini düşüren ve ABD otomobil vergilerinin artırılması tehdidini bertaraf eden ikili bir ticaret anlaşması imzaladı.

Ancak Japonya, Trump'ın ABD'deki tüm otomobil ithalatına uyguladığı %25'lik son gümrük vergisinden muaf tutulmadı.

Ishiba parlamentoya yaptığı açıklamada, ABD'nin son otomobil tarifeleri ve 2019 ikili ticaret anlaşması ile ilgili olarak “Japonya'nın tutarlılık konusunda ciddi endişeleri var” dedi.

Ishiba, Japonya'nın 2019 anlaşmasını tamamen feshetme gibi bir planının olmadığını söylese de, “Bu açıdan duruşumuzu (ABD'ye) iletmeye devam edeceğiz” dedi.

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