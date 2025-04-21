Japonya Başbakanı: Duruşumuzu ABD'ye iletmeye devam edeceğiz

Trump'ın başkan olarak ilk döneminde ABD ve Japonya, 2019 yılında ABD tarım ürünleri, Japon makine aletleri ve diğer ürünlere yönelik gümrük vergilerini düşüren ve ABD otomobil vergilerinin artırılması tehdidini bertaraf eden ikili bir ticaret anlaşması imzaladı.

Ancak Japonya, Trump'ın ABD'deki tüm otomobil ithalatına uyguladığı %25'lik son gümrük vergisinden muaf tutulmadı.

Ishiba parlamentoya yaptığı açıklamada, ABD'nin son otomobil tarifeleri ve 2019 ikili ticaret anlaşması ile ilgili olarak “Japonya'nın tutarlılık konusunda ciddi endişeleri var” dedi.

Ishiba, Japonya'nın 2019 anlaşmasını tamamen feshetme gibi bir planının olmadığını söylese de, “Bu açıdan duruşumuzu (ABD'ye) iletmeye devam edeceğiz” dedi.