Rusya’dan kur revizyonu: 2025 dolar tahmini düşürüldü
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2025 yılı ortalama ruble tahminini düşürdü.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2025 yılında ortalama dolar döviz kurunun 94,3 ruble olacağını tahmin ediyor. Eylül tahmini değer 96,5 ruble seviyesindeydi.
Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, 2025-2028 sosyo-ekonomik kalkınma tahmini için bir taslak senaryo hazırlayıp hükümete sundu.
Bakanlık, 2025 yıl sonu dolar kuru tahminini Eylül ayındaki ile aynı tutarak 98,7 ruble seviyesinde bıraktı.
2026 yılında dolar kurunun yıllık ortalama tahmini 100,0 rubleden 100,2 rubleye, 2027 tahmini 103,2 rubleden 103,5 rubleye revize edilirken, 2028 yılında 106,0 ruble tahmini yapıldı.
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı yetkilisi, "2025 tahminimizi biraz düşürdük. Petrol fiyatları, ticaret dengesi dahil tüm girdi faktörlerine dayanarak, bu tahminin gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Ancak aynı zamanda döviz kurunun dalgalanmalarının, oynaklığının oldukça yüksek olabileceğini anlıyoruz" dedi.
Rusya Merkez Bankası, herhangi bir döviz tahmini yapmıyor.