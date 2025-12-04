  1. Ekonomim
Japonya Merkez Bankası için aralık ayı faiz tahmini

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Aralık ayında faiz artırması ve hükümetin de böyle bir kararı tolere etmesi bekleniyor.

Reuters'e bilgi veren kaynaklar, BOJ'nin politika faizini, Pazartesi günü Başkan Kazuo Ueda'nın bir konuşmasında işaret ettiği gibi, mevcut %0.5'ten %0.75'e yükseltmeye hazırlandığını belirtti. Bu, Ocak ayından bu yana ilk faiz artışı olacak.

Kaynaklardan biri, "BOJ bu ay faiz artırmak istiyorsa, lütfen kendi kararınızı verin. Hükümetin tutumu bu" dedi ve bankanın bu ay bir artışa gideceğinin neredeyse kesin olduğunu ekledi. Bir başka kaynak, hükümetin Aralık artışını tolere etmeye hazır olduğunu ifade etti. Kaynaklar, kamuoyuna açıklama yetkileri olmadığı için isimsiz konuştu.

Ueda Pazartesi günü, BOJ'nin bu ay faiz artırmanın 'artı ve eksilerini' değerlendireceğini söyleyerek, 18-19 Aralık toplantısında artış olasılığının yüksek olduğuna işaret etmişti. Bu açıklamalar, piyasanın Aralık'ta faiz artışı olasılığını yaklaşık %80 olarak fiyatlamasına yol açtı.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama Salı günü, Ueda'nın açıklamaları sorulduğunda, hükümet ile BOJ arasında ekonomi değerlendirmesinde bir fark görmediğini söyledi. Başbakan Sanae Takaichi'nin enflasyonist yanlısı danışmanları bile, hükümet panel üyesi Toshihiro Nagahama dahil olmak üzere, itiraz bildirmedi. Nagahama Çarşamba günü Reuters'a, yen zayıf kalırsa başbakanın bir Aralık artışını kabul edebileceğini söyledi.

BOJ yönetim kurulunun, önümüzdeki ücret verilerini, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika kararını ve bunun finansal piyasalar üzerindeki etkisini inceleyerek nihai kararını vermesi bekleniyor.

Piyasanın odağı, muhtemelen merkez bankasının faizleri en sonunda ne kadar artıracağına dair mesajlarına kayacak; Ueda bu konuda belirsizliğini koruyor.

