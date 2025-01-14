Japonya Merkez Bankasından faiz artırımı sinyali

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, gelecek hafta bankanın faizleri artırmayı değerlendireceğini söyledi.

İş dünyası ile yapılan toplantıda konuşan Himino, çalışan ücretlerindeki yükselişin devam etmesi ihtimalinin arttığını belirtti ve ABD'deki yeni yönetimin politika önceliklerinin netleşmesini bekleyeceklerini ifade etti.

Himino, Japonya'da deflasyona neden olan unsurların ve yarattığı şokların geride kalmasıyla birlikte reel faiz oranının ekside kalmasının "olağan olamayacağını" ifade etti.

ABD ekonomisinin mevcut durumda güçlü seyrini koruyacağını söyleyen Himino, Trump'ın 20 Ocak'taki görevi devralma töreni konuşmasında ABD ekonomi politikalarının ana hatlarının netleşeceğini ifade ederek, "Kurul gelecek hafta faiz oranlarını artırıp artırmamayı ele alacak ve çeyrek dönem görünüm raporunda yer alan ekonomi ile fiyat tahminlerine bakarak karar alacak" dedi.

Bazı analistler, BOJ'un 23-24 Ocak'ta yapılacak para politikası toplantısında faiz artıracağını tahmin ediyorlar. Merkez bankasının kısa vadeli faiz oranı şu anda %0.25 seviyesinde bulunuyor.

Himino'nun açıklamalarının ardından, ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükselişin de etkisiyle 10 yıllık Japon devlet tahvilleri neredeyse 14 yılın zirvesi olan %1.245 seviyesine tırmandı.

BOJ, Mart ayında negatif faiz politikasını sona erdirmiş ve Temmuz'da %2'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için kısa vadeli politika faiz oranını 0.25% olarak belirlemişti.