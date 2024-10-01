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Japonya yeni başbakanından ekonomik paket sözü

Japonya'nın yeni başbakanı Ishiba, artan hayat pahalılığının hane halkına vurduğu darbeyi hafifletmek için, yeni bir önlem paketi hazırlamalarını söyleyeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Japonya yeni başbakanından ekonomik paket sözü
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Japonya'nın yeni başbakanı Shigeru Ishiba yaptığı açıklamada kabinesine, artan hayat pahalılığının hane halkına vurduğu darbeyi hafifletmek için yeni bir önlem paketi hazırlamalarını söyleyeceğini belirtti.

Bir basın toplantısı düzenleyen Ishiba, selefi Fumio Kishida tarafından izlenen büyüme stratejisini devam ettireceğini ve ilerleteceğini de söyledi.

Ishiba, deflasyonu tamamen sona erdirmeye en yüksek önceliği veren mali politika izleyeceklerini vurguladı.

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