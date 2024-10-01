Almanya, yeni füze tedariklerini onayladı

Alman Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan basın bültenine göre Alman ordusu yeni füzelerin tedarik edilmesine yönelik anlaşmaya imza attı. Bu bağlamda Alman Hava Kuvvetleri için AIM-120 C8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzesi’nden birkaç düzine tedarik edilirken Alman Deniz Kuvvetleri için ise RAM Block 2B füzesinin tedarikine yönelik bir karar alındı.

Füzelerin teslimatının Ağustos 2029 ile Kasım 2031 arasında gerçekleşmesi planlanıyor

Anlaşmayla birlikte Alman Silahlı Kuvvetleri, Alman Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan korvet ve fırkateynleri toplam maliyeti 372.6 milyon Euro olan yüzlerce Rolling Airframe Missile (RAM) Block 2B füzesiyle donatmayı amaçlıyor. Bu füzelerin teslimatının ise Ağustos 2029 ile Kasım 2031 arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Ayrıca füzeler için nakliye ve depolama konteynerlerinin satın alınması için yaklaşık 26 milyon Euro tutarında ek sözleşmeler de onaylandı. Önceki sürümler olan Block 1A ve Block 2, halihazırda Alman Donanması tarafından kullanılmakta. Block 2B’nin önceki sürümlerine göre farkı ise güdümlü füzeler, geliştirilmiş bir kızılötesi arayıcı başlığa ve füzeler arasında bir salvoda veri alışverişini sağlayan bir füze-füze bağlantısına sahip olması. RAM füzeleri Alman Donanması’nın tüm fırkateyn ve korvetlerinde yakın çevredeki havadan gelebilecek tehditlere karşı savunma amacıyla kullanılıyor.

Almanya bu tedarikten önce Eylül 2022’de Block 2B füzesinden 600 adetlik tedarikine onay vermişti. 600 adetlik tedarikin 2024 ile 2029 yılları arasında Alman Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Sözleşmenin toplam bedeli ise 560.9 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Ayrıca sistemlerin tedarike hazır hale getirilmesi ve üretimin sağlanması için yaklaşık 76.1 milyon Euro tutarında ek sözleşme de yapılmıştı.

Bir başka tedarik edilen füze ise AIM-120 C8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzesi oldu. Alman Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Eurofighter savaş uçakları için yaklaşık olarak birkaç düzine tedarik ediliyor. Yapılan bu tedarik için ise Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu yaklaşık 122 milyon Euro tutarında bütçe ayırdı. Güdümlü füzelerin teslimatının 2029-2032 yılları arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise Alman Federal Meclisi ek AMRAAM füzelerinin tedarikine yeşil ışık yakmıştı. Yapılan bu tedarikin toplam maliyeti ise 178 milyon Euro civarındadır.