Türkiye’nin Eurofighter Typhoon alım süreci devam ediyor, taraflar iyi niyeti teyit etti

ANKARA (EKONOMİ)

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin 40 adet Eurofihter alımı sürecinde, Avrupa ortak üretimi olan uçakların son montajının yapıldığı İngiltere’nin Savunma Bakanlığıyla ön mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Bu mutabakatla Türkiye Eurofighter kullanıcısı olması yönünde bir karar alındı. İmzalanan belge mutabakat zaptı olduğu için, Türkiye’nin kullanıcı olarak kabulü ve Birleşik Krallık dışındaki diğer ülkelerle olan süreç işlemeye devam edecek.

Mutabakat zaptı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey tarafından IDEF 2025 kapsamındaki görüşmede imzalandı.

“Henüz bitmedi” işareti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, mutabakat zaptıyla Türkiye’nin “Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulünün” mutabakat altına alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir.” denilerek görüşme ve sürecin devam edeceğine işaret edildi.

“Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır” denilen yazılı açıklamada kesin ifadeler yer almadı.

Türkiye ve Birleşik Krallığın savunma alanında işbirliğini geliştirme ve “dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı” yönünde yeni bir dönemin başladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA BAKANLARININ TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış,… pic.twitter.com/9KagZytzZS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2025

Yazılı açıklamada ayrıca iki bakanın NATO aracılığıyla yürütülen işbirlikleri dahil, savunma ilişkilerini geliştirme konusunda görüş birliğinde olduğu vurgulandı.