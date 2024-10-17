Japonya'nın ticaret açığı 3,1 trilyon yen oldu

Japonya'nın ulusal parası Japon yeninin değer kayıpları, Japonya'nın 2024 mali yılının ilk yarısına ait ticari verilere etki ediyor.

Japonya Maliye Bakanlığı, nisanda başlayan 2024 mali yılın ilk yarısına dair ticari ön verilerini güncelledi.

Verilere göre, nisan-eylül dönemindeki ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 3,11 trilyon yen (20,8 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde ihracat yüzde 6,6 artarak 53,5 trilyon yene (357 milyar dolar), ithalat yüzde 7 artarak 56,6 trilyon yene (377 milyar dolar) ulaştı.

Yükselen ham madde ve enerji maliyetleri ile Japon yeninin döviz karşısında değer kaybının ticaret açığını olumsuz etkilediği bildirildi.

Ticaret açığı 2023 mali yarı yılında 2,72 trilyon yen, 2022 mali yarı yılında ise 11,1 trilyon yen olarak kayda geçmişti.