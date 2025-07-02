Jeff Bezos’tan dev satış: Amazon hisselerini elden çıkarıyor

SEC'e yapılan başvuruya göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketinin 3,3 milyondan fazla hissesini yaklaşık 736,7 milyon dolar değerinde bir satışla elden çıkardı.

Yeni planı devreye aldı

Hisse senedi satışı, Bezos tarafından Mart ayında kabul edilen önceden düzenlenmiş bir ticaret planının bir parçası olduğu belirtiliyor. Bu düzenleme uyarınca Bezos, 29 Mayıs 2026'da sona erecek bir süre içinde 25 milyona kadar Amazon hissesi satmayı planlıyor.

Bezos, şirketteki hisselerini satıyor

2021'de Amazon'un CEO'luğundan istifa eden ancak yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Bezos, halen en büyük bireysel hissedar olmasına rağmen son yıllarda düzenli olarak şirketteki hisselerini satıyor. Şubat 2024'te, bu yılın Ocak ayı sonuna kadar 50 milyon Amazon hissesi satmak için benzer bir ticaret planı kabul etti.

Her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse satışı planlandı

Bezos daha önce uzay keşif şirketi Blue Origin'i finanse etmek için her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satacağını söylemişti. Ayrıca çeşitli eyaletlerde Montessoriden esinlenen anaokulları zinciri kuran kar amacı gütmeyen kuruluşu Day 1 Academies'e de hisse bağışladı.