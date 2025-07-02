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ABD'de Google'a 314 milyon dolarlık "kişisel verileri izinsiz kullanma" cezası

Kaliforniya’da mahkeme, Google’ın Android telefon kullanıcılarının verilerini izinsiz kullandığına karar vererek şirkete 314,6 milyon dolardan fazla ceza verdi.

Haber Merkezi
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ABD'de Google'a 314 milyon dolarlık "kişisel verileri izinsiz kullanma" cezası
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Dava, Google’ın Android işletim sistemine sahip telefonlardan kullanıcı izni olmadan, cihazlar boştayken bile veri topladığı iddiasına dayanıyor.

Bu durumun, davacılara göre, kullanıcılar için kaçınılmaz bir yük oluşturduğu ve bu yükten Google’ın reklamcılık gibi ticari faaliyetleri için faydalandığı belirtildi.

Davacıların avukatına göre, karar Kaliforniya eyaletindeki yaklaşık 14 milyon Android kullanıcısını kapsıyor.

"Yanlış anladılar" savunması

Google sözcüsü Jose Castaneda yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini belirterek, jürinin “Android cihazların güvenliği, performansı ve güvenilirliği için kritik hizmetleri yanlış anladığını” savundu.

Şirket, mahkemeye kullanıcıların bu veri aktarımına zarar görmeden ve hizmet şartları ile gizlilik politikalarını kabul ederek onay verdiklerini iddia etti.

2019’da açılan dava eyalet mahkemesinde görülürken, diğer 49 eyaletteki Android kullanıcıları adına açılan benzer bir dava da San Jose’deki federal mahkemede devam ediyor. Bu davanın 2026 Nisan ayında görülmesi planlanıyor.

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