JPMorgan: Lüks sektöründe 2026 istikrar yılı olabilir

JP Morgan, bu toparlanmanın Çin’de tüketici güveninin güçlenmesi, marjlardaki istikrarın korunması ve yeni ürün lansmanlarının etkisiyle gerçekleşeceğini öngördü. Ancak ekonomik belirsizliklerin sürmesi ve tüketicilerin daha seçici davranması nedeniyle sektör geneline yönelik temkinli duruşunu koruyan JP Morgan, hisse seçiminde seçici davranılması gerektiğini vurguladı.

Banka mücevher ve üst segment hazır giyimin 2026’da sektörün en güçlü performans sergileyen kategorileri olacağını, deri ürünlerinde ise görünümün daha karışık kaldığını belirtti.

Cartier’in sahibi Richemont’u en güçlü tercih olarak öne çıkaran banka, markanın yüksek değerli ürünlere yönelik talebi avantaja çevirebileceğini ifade ediyor. Moncler ve Ferragamo için not yükseltme kararı alan JP Morgan, her iki markada da ivmenin güçlendiğini, Ferragamo’nun dönüşüm stratejisinin kısa vadeli risklere rağmen sonuç vermeye başladığını aktardı.

JPMorgan, Burberry için piyasa beklentilerinin fazla iyimser olabileceğini belirterek hisseyi “underweight” seviyesine düşürdü. Dördüncü çeyreğe ilişkin erken veriler, markanın momentumunun hâlâ dalgalı seyrettiğini ve uygulama risklerinin sürdüğünü gösterdi.

J.P. Morgan, Richemont için hedef fiyatını CHF 200’e çıkarırken, EssilorLuxottica için EUR 345, Cucinelli için EUR 130 ve Zegna için 12 dolarlık hedef fiyat belirledi. Moncler’in hedef fiyatını EUR 70’e yükselten kurum, LVMH için EUR 610, Ferragamo için EUR 7,5, Kering için EUR 235 ve Swatch için CHF 125 hedef fiyat açıkladı. Burberry için yeni hedef fiyat ise 950 pence olarak duyuruldu.