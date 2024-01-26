Kızıldeniz'de kriz sürüyor: Aramco'dan açıklama

Aramco yöneticisi Mohammed Al Qahtani, şirketin Dhahran'daki genel merkezinde verdiği bir röportajda, "Petrol ve ürün kargolarımızla Kızıldeniz'de hareket ediyoruz" dedi ve ilgili risklerin "yönetilebilir" olduğunu söyledi.

Suudiler, Husilerle kendi barış görüşmelerini canlı tutmaya çalışarak ABD ve İngiltere'nin Husilere yönelik saldırılarında itidal çağrısında bulundu. Krallık, geçmişte isyancıların Suudi petrol tesislerine saldırdığı Yemen'deki iç savaşa askeri olarak müdahil olmayı sona erdirmeye çalışıyor.