KKTC’de enflasyon yıllık bazda 3,5 yılın en düşüğünde!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) enflasyon 2025 yılının mart ayında da yıllık bazda aşağı yönlü sürdürdü ve yaklaşık 3,5 yılın en düşük seviyesine indi; aylık bazda ise bir önceki aya göre hızlı bir artış görüldü.

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları mart ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 47,10'dan yüzde 43,48'e geldi. Böylece 2021 yılı aralık ayında görülen yüzde 27,39'un ardından en düşük seviye görüldü.

KKTC'de enflasyon 2022 yılı Kasım ayında yüzde 120,72 ile zirve yaptı.

Aynı ayda tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 4,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,67 artış kaydedildi. Şubat ayında aylık bazda artış yüzde 2,16 seviyesindeydi.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18,52 ile Eğlence ve Kültür ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 489 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 99 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.