Kötü bir başlangıç yapan Tesla'da yüzler güldü: Yılın zararını telafi etti

Tesla hisseleri cuma gününü yüzde 27'lik artışla 251,55 dolardan kapattı. Geçen yılı 248,48 dolardan kapatan hisseler, nisan ayında ise 138,80 dolara kadar gerilemişti.

Yatırımcıların ikinci yarıya dair umutları yeşerdi

haberler/tesla-yilin-zararini-telafi-etti-h1466" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre yaşanan son yükselişte, şirketin ikinci çeyrek teslimat sonuçlarını açıklaması etkili oldu. Teslimatlar her ne kadar geçen seneye göre yüzde 4,8 düşüş gösterse de düşüş, ilk çeyrekteki düşüşten daha azdı. Yatırımcılar için ikinci yarıya dair umutları yeşertti.

Nisan ayında ise şirketin hisseleri 52 haftalık en düşük seviyeye kadar gerilemişti. İlk çeyrekteki kötü giden satış performansı, şirketin yaptığı işten çıkarmalar, Teksas fabrikasında üretilecek düşük maliyetli otomobil planlarının iptal edilmesi bu düşüşü tetikledi.

Tesla, 23 Temmuz'da kapanışın ardından ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak

Tesla, 23 Temmuz'da kapanışın ardından ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Otomotiv brüt marjlarının odak noktası olması muhtemel.

Yaklaşan kazanç raporunun öncesinde Cantor Fitzgerald analistleri yayınladıkları notta, önümüzdeki ayın başlarında gerçekleşecek bir etkinliğin hisseler için de bir katalizör olmasını beklediklerini söylediler. Tesla'nın bu etkinlikte robotaksi gibi bir ürün tanıtması bekleniyor.

Tesla toparlansa da yıl boyunca daha geniş pazarın gerisinde kalıyor. Nasdaq 2024′te yüzde 22 yükseldi ve S&P 500 yüzde 17'lik artış gördü.