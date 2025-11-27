  1. Ekonomim
Küresel borç sürdürülebilirliği ciddi baskı altında!

Küresel borç yükünün hızla arttığını vurgulayan Krueger, artan askeri harcamalar ve yavaşlayan büyümenin gelecek yıllarda borç sürdürülebilirliğini ciddi biçimde tehdit edeceğini öngördü.

Hauck Aufhaeuser Lampe Başekonomisti Alexander Krueger, küresel borç sürdürülebilirliğinin gelecek yıllarda ciddi bir meydan okuma haline geleceğini ifade etti.

Krueger, özellikle askeri harcamalardaki artışın devlet bütçeleri üzerinde ilave baskı yaratabileceğini ve bunun Almanya için de geçerli olabileceğini söyledi.

Krueger, nominal GSYH büyümesinin borç dinamikleriyle aynı hızda ilerleyemediğini, bu nedenle borç oranlarında yükseliş potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Ekonomist ayrıca, küresel ölçekte ne bütçe açıklarının güçlü biçimde azaltılmasına ne de borç seviyelerinin kalıcı biçimde düşürülmesine yönelik siyasi bir uzlaşı bulunduğunu belirtti.

