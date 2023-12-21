Küresel çelik üretimi yıllık yüzde 3,3 arttı

Açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük metal üreticisi ve tüketicisi olan Çin'in ham çelik üretimi Kasım ayında yüzde 0,4 artışla 76,1 milyon tona yükseldi.

Hindistan yüzde 11,4 artışla 11,7 milyon ton, Japonya yüzde 0,9 düşüşle 7,1 milyon ton ham çelik üretti.

ABD yüzde 6,1 artışla 6,6 milyon ton, Rusya yüzde 12,5 artışla 6,4 milyon ton çelik üretirken, Güney Kore yüzde 11,9 artışla 5,4 milyon ton ve Almanya yüzde 2,4 düşüşle 2,7 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 25,4 artışla 3,0 milyon ton oldu.