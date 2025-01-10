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Küresel para piyasası fonları 2025’in ilk haftasında yüksek giriş!

Küresel para piyasası fonları 8 Ocak 2025 haftasında büyük girişler olduğu görüldü.

Haber Merkezi
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Küresel para piyasası fonları 2025’in ilk haftasında yüksek giriş!
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Yatırımcılar, 8 Ocak'a kadar olan haftada, ABD yönetiminde yaklaşan değişiklikle birlikte potansiyel gümrük vergisi artışlarına ilişkin endişeler ve Fed faiz indirimlerine ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilecek kritik veriler öncesinde temkinli davranarak küresel para piyasası fonlarına akın etti.

LSEG Lipper verilerine göre, yatırımcılar küresel para piyasası fonlarına 8 Ocak haftasında Nisan 2020'den bu yana en büyük ikinci haftalık net alım olan 158,73 milyar dolar aktardı.

Küresel hisse senedi fonları üst üste üçüncü haftada da giriş sağlayarak net 11,36 milyar dolara ulaştı.

Avrupa hisse senedi fonları son üç haftanın en büyük girişi olan 8,7 milyar dolarlık net giriş aldı. Bu arada, yatırımcılar Asya fonlarına net 5,6 milyar dolar eklerken, aynı dönemde ABD fonlarından net 5,05 milyar dolar çekti.

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