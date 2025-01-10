ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

Piyasaların odağında bulunan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi aralık ayında 256 bin kişiyle beklentinin üstünde güçlü bir artış gösterdi.

Piyasada 155 bin olan beklentinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam, kasım ayında 227 bin olmuştu, 212 bin kişiye revize edildi.

İşsizlik geriledi

İşsizliğin yüzde 4,2'de kalması bekleniyordu, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 7,8'den yüzde 7,5'e geriledi.

Sağlık hizmetleri, hükümet ve sosyal yardım sektörlerinde istihdam artış eğilimi gösterdi. Perakende ticaret kasım ayındaki istihdam kaybının ardından aralık ayında istihdamı artırdı.

Özel sektör aralık ayında 223 bin, kamu ise 33 bin istihdam yarattı.

Ortalama kazançlar beklentilere paralel

Ortalama saatlik kazançlar aralıkta yüzde 0,3'le beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 3,9'la yüzde 4 olan beklentinin altında kaldı.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın ocak toplantısında faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerinde arttı.

ABD istihdam verisinin ardından ons altın 2678 dolardan 2665,26 dolara kadar gerilerken, 2670 dolar seviyesinde dengelenme çabasında işlem görüyor.

DXY Dolar Endeksi de veri öncesinde 108,99 seviyesinden verinin açıklanmasıyla 109,83’e kadar çıktı.