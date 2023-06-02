Küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek veride!

Küresel piyasalar, ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Kritik veri Türkiye saatine göre 15.30'da açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi, tarım dışı istihdam verisinin 10 bin gelmesi yönünde. Sürpriz gelecek bir verinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. İstihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Fed'in politika adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasada risk iştahı arttı

ABD'de hem borç limiti krizi hem de Fed'e ilişkin endişelerin yatışması piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Ülkede para politikasına ilişkin beklentiler de hafta başına göre önemli oranda değişim gösterirken, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri etkili oldu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, haziran toplantısında faiz artırımını "atlama" eğiliminde olduğunu belirtti.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutabileceği noktaya yakın olduğuna işaret eden Harker, faizleri yükseltmeye devam etmek zorunda olmadıklarını aktardı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Fed'in eli rahatlamış olabilir

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 278 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, söz konusu dönemde yıllık ücret artışı yüzde 6,7'den 6,5'e geriledi.

Analistler, ücret artışlarını Fed'in enflasyon konusunda yakından izlediğini hatırlatarak, bu alandaki gerilemenin Banka'nın politika alanını rahatlatmış olabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler yüzde 75 seviyesine çıkarken, bugün gözler tarım dışı istihdam verisine çevrildi.