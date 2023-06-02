ABD'nin ticari ham petrol stoku 4,5 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,5 milyon varil artarak 459 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 5 milyon 202 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin varil düşüşle 355 milyon 400 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil azaldı ve 216 milyon 100 bin varile geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artışla 7 milyon 217 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 366 bin varil artışla 4 milyon 915 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 20-26 Mayıs haftasında 120 bin varil azalarak 12 milyon 618 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın nisan ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 530 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 880 bin varil olması bekleniyor.